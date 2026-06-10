AMSTERDAM (ANP) - Beleggers laten zich woensdagochtend niet van de wijs brengen door de Amerikaanse vergeldingsaanvallen op Iran. Ondanks het oplaaien van het geweld in het Midden-Oosten afgelopen nacht gaan de belangrijkste beursgraadmeters in Europa overwegend licht omhoog.

Washington heeft aanvallen uitgevoerd op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen rond de zeestraat als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter voor de kust van Oman maandag. Het Amerikaanse centrale commando CENTCOM bestempelde de aanvallen als zelfverdediging. Teheran dreigde meteen met vergeldingsacties. De Iraanse Revolutionaire Garde meldde later dat ze een droneaanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam bleef in de vroege handel woensdag nagenoeg onveranderd op 1045,87 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 0,4 procent tot 1072,01 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen met plussen tot 0,2 procent.