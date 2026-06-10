Code geel vanwege onweersbuien in het oosten

DE BILT (ANP) - In het gehele oostelijke deel van Nederland kunnen onweersbuien voor overlast zorgen, meldt het KNMI. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten.

Code geel gaat in vanaf 12.00 uur in acht provincies: Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Voor Utrecht en Flevoland is voorzien dat de weerswaarschuwing om 18.00 uur eindigt; die eindtijd ligt voor de andere provincies later. Bij de buien zijn hagelstenen van 2 centimeter mogelijk. Windstoten kunnen een snelheid bereiken van 60 kilometer per uur.

Dinsdag gold ook code geel in Nederland. Plaatselijk leidde dat tot de nodige overlast. Een bestuurder van een bestelbus overleed in Boxtel doordat een boom op zijn voertuig viel. Dat werd waarschijnlijk veroorzaakt door het slechte weer, meldde Omroep Brabant. Een hevige hagelbui leidde tot schade op een camping in Raamsdonk, meldden meerdere media.

Code geel wordt gegeven als er kans is op gevaarlijk weer. Geadviseerd wordt op te letten, "met name als men onderweg is".