Beleggers zetten AkzoNobel fors hoger na afwijzing overnamebod

AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel was woensdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel 19,5 procent hoger nadat bekend was geworden dat AkzoNobel begin deze maand een overnamebod van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams had afgewezen.

Het bedrijf, bekend van merken als Flexa en Sikkens, is al bezig met een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems en gaat daarmee door. In het bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams van 73 euro per aandeel in contanten (exclusief dividend) werden volgens AkzoNobel bovendien de waarde en de vooruitzichten van het bedrijf onvoldoende weerspiegeld.

Nippon Paint en Sherwin-Williams beraden zich volgens een eigen persverklaring nog op eventuele vervolgstappen. Ze wilden graag praten met de top van AkzoNobel, maar ook daartoe was het verfconcern niet bereid. Hun bod was wel fors hoger dan de huidige beurskoers. Woensdag sloot het aandeel AkzoNobel op 62,78 euro.

Algeheel beeld

Het algehele beeld op de Europese beurzen was woensdag gemengd. De AEX-index aan het Damrak zakte 0,2 procent naar 1039,95 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, sloot min of meer vlak op 1091,28 punten. In die lijst zakte Flow Traders bijna 14 procent. Analisten van ING kwamen met een verkoopadvies voor de flitshandelaar.

De beurzen in Londen en Parijs gingen tot 0,4 procent vooruit en de DAX in Frankfurt sloot een fractie lager. De belangrijkste graadmeters in New York schommelden daarnaast tussen winst en verlies, terwijl beleggers gemengde signalen analyseerden over de vooruitzichten voor een Amerikaans-Iraanse deal om de oorlog te beëindigen en energiestromen door de Straat van Hormuz te herstellen. Voorlopig blijft die zeestraat nog geblokkeerd. De olieprijzen gingen tot bijna 4 procent omlaag.