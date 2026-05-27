Douwe Bob stopt met slikken antidepressiva

Douwe Bob is na zeventien jaar gestopt met het slikken van antidepressiva. De zanger bouwde de afgelopen maanden af en is er nu helemaal vanaf. "Het voelt heel goed, het voelt als een overwinning", deelt hij woensdag in een video op Instagram.

De 33-jarige Douwe Bob stopte drie jaar geleden al met het drinken van alcohol. Nu voelde hij dat hij op een punt in zijn leven was dat antidepressiva niet meer nodig waren, legt hij uit. "Ik geloof dat ik nu alles kan voelen en alles aan kan en ermee om kan gaan wat het leven naar me gooit, waar ik eerst verdoofd voor moest worden."

"Ik voel me een beetje wazig, een beetje raar, een beetje duizelig, maar dat hoort erbij", zegt Douwe Bob. "Maar ik voel me goed, ik ben niet down. Ik sport veel, dus ik houd mijn endorfine hoog. To be continued", besluit hij.