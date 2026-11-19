AMSTERDAM (ANP) - De waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens is in het vorige kwartaal naar een recordhoogte van 241,9 miljard euro gestegen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De waarde van techaandelen van huishoudens liet het afgelopen kwartaal echter een lichte daling zien, na een flinke stijging in het kwartaal daarvoor.

Beleggingen van huishoudens bestaan uit beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. De totale waarde steeg met 2,6 procent en scherpte daarmee de recordstand van een kwartaal eerder verder aan. Toen steeg de waarde met ruim 12 procent door een "uitzonderlijk goed" beurskwartaal.

Dat de waarde van beleggingen afgelopen kwartaal verder is gestegen komt volgens DNB vooral doordat huishoudens meer beleggingen via fondsen hebben gekocht. Het beleggen in fondsen wint al langer aan populariteit, stelt DNB. Daarnaast werden ook vorig kwartaal bestaande beleggingen gemiddeld meer waard door hogere beurskoersen.

Techaandelen

Techaandelen zijn populair onder Nederlandse huishoudens, ziet DNB. Zeven van de tien populairste aandelen zijn techgerelateerd, een stukje van de Nederlandse chipmachinemaker ASML was ook in het afgelopen kwartaal het populairst.

De afgelopen jaren is de waarde van techaandelen flink toegenomen door gestegen beurskoersen. Aan het eind van het tweede kwartaal hadden Nederlandse huishoudens voor 18,9 miljard euro aan techaandelen, dat was zes jaar eerder nog 5,1 miljard. Maar in het afgelopen kwartaal nam de waarde af met ruim 100 miljoen euro. Dat kwam volgens DNB door lichte koersdalingen. Techaandelen staan onder druk vanwege zorgen bij beleggers over grote investeringen in AI.

De waarde van beleggingen blijft groeien, maar huishoudens hebben nog veel meer geld op hun spaarrekening staan. In totaal gaat het om 550,5 miljard euro, ziet DNB. Ook staat er nog 109,5 miljard euro op betaalrekeningen. Huishoudens hebben volgens DNB daarnaast nog "omvangrijke vermogens" bij pensioenfondsen en verzekeraars, in de huizenmarkt en in eigen ondernemingen.