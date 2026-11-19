De Israëlische autoriteiten en pro-Israëlische partijen maakten Palestijnse journalisten verdacht om zo dodelijke aanvallen op ze te kunnen legitimeren. Met die beschuldiging komt de Nederlandse persvrijheidsorganisatie Free Press Unlimited (FPU) in een rapport.

De Amerikaanse non-profitorganisatie CPJ (Comité ter Bescherming van Journalisten) onderzocht de zaken van 32 geïdentificeerde gedode Palestijnse journalisten uit Gaza. Bijna in alle gevallen beweerden de Israëlische autoriteiten dat ze terroristen waren. Hiervoor werd vrijwel nooit bewijs geleverd. In enkele gevallen werd er wel iets aangeleverd, maar kon dit niet onafhankelijk worden geverifieerd. Desondanks namen traditionele media de beschuldigingen regelmatig over.

FPU onderzocht wat er gebeurde rond de dood van twee prominente gedode Palestijnse journalisten, Anas Al-Sharif en Hossam Shabat. Er verschenen onlineberichten dat ze valse informatie zouden verspreiden. Later verschenen ook berichten dat ze actieve Hamasstrijders zouden zijn, wat gebruikt werd om hun dood te rechtvaardigen.

Westerse berichtgeving

De negatieve berichtgeving over de journalisten bereikte een piek op twee momenten, tijdens de belegering van Noord-Gaza in oktober 2024 en de hongersnood in Gaza in de zomer van 2025. Tijdens deze momenten kreeg Israël veel negatieve media-aandacht.

Bij negatieve berichtgeving over Palestijnse journalisten stonden de Israëlische autoriteiten en partijen buiten de Israëlische overheid, zoals onderzoekers, ook regelmatig met elkaar in contact, stelt het rapport. Deze partijen woonden bijvoorbeeld bijeenkomsten bij van de Israëlische autoriteiten waarbij berichtgeving werd gecoördineerd en gingen soms zelfs betaalde samenwerkingsverbanden aan met Israëlische ministeries. Het illustreert volgens FPU dat wat vaak lijkt op onafhankelijke berichtgeving, regelmatig wordt beïnvloed door bewust beleid van de Israëlische regering.

FPU selecteerde in zeven westerse landen, waaronder Nederland, een beperkt aantal mediakanalen en keek naar wat die deden met de verdachtmakingen. Specifiek onderzocht FPU in hoeverre enkele journalistieke beginselen werden toegepast in berichtgeving over Al-Sharif en Shabat. In meer dan 70 procent van de geanalyseerde berichten meldden media niet of er gecontroleerd was of de verdachtmakingen die ze overnamen klopten. Bij een kwart van de publicaties was er geen wederhoor gevraagd, aldus het rapport.