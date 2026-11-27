BRUSSEL (ANP/RTR) - De biedingen die de Belgische regering heeft ontvangen voor een belang in staatsbank Belfius zijn te laag. Dat heeft minister van Financiën Jan Jambon gezegd. België besloot eind vorig jaar tot de verkoop van een aandelenbelang van 20 procent in de bank.

Volgens Jambon zijn de weinige biedingen die binnen zijn gekomen "voorlopig onvoldoende bevonden". Aan potentiële kopers is gevraagd om meer te bieden. Volgens Jambon bestaat er een kans dat het belang in de staatsbank niet verkocht wordt. Als de biedingen te laag blijven, verplicht niets België om het belang te verkopen, legde hij uit.

Volgens de Belgische krant De Tijd is België sinds juni dit jaar actief op zoek naar een koper. Met de verkoop van het belang van 20 procent wil de Belgische staat de schuld terugdringen en meer geld uit kunnen geven aan defensie. Belfius ontstond in 2011 toen België de Belgische bankdivisie van Dexia kocht voor 4 miljard euro.