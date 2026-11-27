ZEIST (ANP) - Vier van de zeven voetbalwedstrijden die vrijdagavond gepland stonden in de Keuken Kampioen Divisie zijn vanwege het koude weer afgelast, meldt de KNVB. Het gaat om duels tussen Jong FC Utrecht - Almere City, FC Dordrecht - Vitesse, VVV-Venlo - RKC Waalwijk en Jong AZ - TOP Oss.

Volgens de KNVB kan de bespeelbaarheid van de velden door de weersvoorspellingen niet worden gegarandeerd. "Na afstemming met de betrokken lokale partijen heeft het competitiebestuur betaald voetbal hiertoe besloten", zo valt te lezen op de website van de voetbalbond.

De wedstrijden tussen Jong Ajax - Heracles Almelo, NAC Breda - FC Den Bosch en MVV - Jong PSV gaan vooralsnog wel door.