EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs in Nederland is deze week bijna 5 cent gedaald, nadat deze zaterdag een nieuwe recordhoogte had bereikt. De adviesprijs voor een liter Euro95 zakte van 2,732 euro op zaterdag naar 2,684 euro op vrijdag.

De benzineprijs is daarmee weer onder de dieselprijs gezakt. De adviesprijs voor een liter diesel was vrijdag 2,703 euro. De recordprijs voor diesel werd in september bereikt toen een liter ruim 10 cent duurder was. De adviesprijzen worden vaak alleen aan de duurdere tankstations aan de snelweg gevraagd.

De prijzen aan de pomp reageren doorgaans met enige vertraging op de olieprijzen. De hoge olieprijzen lieten deze week een lichte daling zien. De prijs van een vat Brentolie, olie uit het Midden-Oosten en Europa, was vrijdag ruim 105 dollar per vat.

De hoge brandstofprijzen zijn een gevolg van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Sinds de aanval van VS en Israël op Iran eind februari is de Straat van Hormuz, belangrijk voor het vervoer van brandstoffen, grotendeels gesloten geweest.