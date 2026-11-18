EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor benzine aan de pomp in Nederland is gedaald tot onder de 2,40 euro per liter. Daarmee zet de prijsdaling van de laatste tijd door. Bij een aantal tankstations in het land kunnen automobilisten inmiddels weer tanken voor minder dan 2 euro per liter.

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 woensdag gezakt naar gemiddeld 2,394 euro, ruim 1 cent goedkoper dan dinsdag. De cijfers van UnitedConsumers zijn gebaseerd op de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Vaak worden deze prijzen alleen langs de snelweg gevraagd, op veel andere plekken is tanken goedkoper.

De benzineprijs bereikte op 10 oktober de hoogste stand ooit, met een gemiddelde adviesprijs van 2,732 euro. Sindsdien is die langzaam aan het zakken.

De dieselprijs daalde volgens UnitedConsumers woensdag licht naar 2,521 euro. Ook diesel is goedkoper geworden, nadat deze brandstof op 19 september een record van 2,824 euro per liter aantikte.