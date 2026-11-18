Harry Styles maakt volgend jaar zijn debuut als headliner van het Britse muziekfestival Glastonbury. De organisatie maakte woensdag de eerste namen voor de editie van 2027 bekend. Naast de 32-jarige Styles zijn Sam Fender en Billie Eilish aangekondigd als headliners van het festival.

Ook voor de 32-jarige Fender is het de eerste keer dat hij optreedt op de befaamde Pyramid Stage. Hoewel Eilish met haar 24 jaar de jongste van het stel is, is het voor haar niet de eerste keer dat zij het headlinerslot vervult. Dat deed zij in 2022 ook. De Amerikaanse zangeres Cher is aangekondigd voor het zogeheten 'Legends slot' op de zondagmiddag. Volgens de BBC is zij op het moment van haar optreden 81 jaar en is zij daarmee de oudste artiest ooit die het tijdslot invult.

Andere acts op de line-up zijn onder anderen sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves en Primal Scream.

Glastonbury, met jaarlijks 200.000 bezoekers een van de grootste festivals ter wereld, keert in 2027 na een jaar pauze terug. De kaartjes voor het festival waren begin oktober al weer snel uitverkocht.