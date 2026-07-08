DEN HAAG (ANP) - De bestedingen van huishoudens in Nederland zijn in mei met 1,8 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens kochten die maand vooral meer goederen. In april groeide de consumptie met 1 procent.

De uitgaven aan duurzame goederen namen met 6,4 procent toe in mei. Daarbij werden vooral meer auto's, schoenen, kleding en spullen voor de woning gekocht. Aan voedingsmiddelen gaven ze 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Ook verbruikten huishoudens meer overige goederen, zoals energie en artikelen voor persoonlijke verzorging.

De consumentenuitgaven aan diensten namen met 0,3 procent toe. Daarbij werd meer gespendeerd aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting. In de horeca en aan recreatie en cultuur werd juist minder uitgegeven.