Numidia vindt het "enorm spannend" dat ze met The Bodyguard haar eerste musicalrol te pakken heeft. De zangeres dankt haar rol mede aan haar succesvolle deelname aan het RTL 4-programma Stars on Stage en dat brengt enige druk met zich mee. "Mensen hebben nu hoge verwachtingen", zegt ze in gesprek met het ANP.

De 26-jarige Numidia speelt vanaf maart de rol van Nicki Marron, de zus van het hoofdpersonage Rachel. "Nu moet ik het voor het echt gaan doen. In Stars on Stage mag je nog fouten maken, omdat je nog geen officiële musicalster bent. Maar ja, ik vind het alleen maar leuk. Ik houd wel van een uitdaging."

Albert Verlinde, theaterproducent van The Bodyguard en jurylid in Stars on Stage, vindt het leuk dat Numidia het gehaald heeft. Hij vroeg de zangeres na haar winst om te auditeren en daar kreeg ze zeker geen speciale behandeling. "Ze moet immers kunnen acteren. Althans, een regisseur moet zien dat het erin zit. We verwachten niet dat ze van de ene op de andere dag een actrice is", legt hij uit. "Ik vind het ook heel leuk dat iemand met haar achtergrond, zowel cultureel als wie ze als artiest is, een musical gaat doen. Ik denk dat ze een heel nieuw publiek meer theater inbrengt. En dat ze ook een nieuw geluid mee naar de show brengt."

Knikkende knieën

Voor Numidia waren de audities, slechts enkele maanden na de finale van Stars on Stage, een van de spannendste dingen die ze tot nu toe heeft gedaan. De zangeres doorstond het naar eigen zeggen met knikkende knieën. "Vooral omdat het heel erg nieuw is en je niet weet wat je kunt verwachten. Maar ik vond het ook heel erg leuk om te doen", zegt ze daarover.

De zangeres voegt zich met namen als Gaia Aikman en Dorian Bindels bij een cast met veel ervaring. Hoofdrolspeelster Aikman ziet veel potentie in haar. "Iedereen komt met zijn eigen kracht en Numidia heeft heel veel podiumervaring. Ze kan echt ontzettend veel. Ik vind haar te gek", zegt ze. "Ik denk dat ze zichzelf echt prima redt. En als er iets is, dan ben ik daar. En ik denk andersom ook. In musicals help je elkaar, je doet het samen."