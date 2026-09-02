AMSTERDAM (ANP) - De uitgaven aan televisiereclames in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar gegroeid. Het is voor het eerst sinds 2022 dat het eerste halfjaar weer groei laat zien, aldus cijfers van tv-marketingorganisatie Screenforce.

De tv-reclamemarkt kwam in de eerste jaarhelft uit op 400 miljoen euro, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei komt met name van commercials op lineaire tv-zenders en video on demand-platforms. Volgens de onderzoekers zijn mede door de Olympische Winterspelen in Milaan en het WK voetbal afgelopen zomer de bestedingen daar met 3,7 procent gestegen tot 365 miljoen euro.

Met de tv-reclamemarkt van 400 miljoen euro ligt het niveau in het eerste halfjaar weliswaar boven dezelfde periode vorig jaar (390 miljoen euro), maar wel onder dat van voorgaande jaren. In 2021 waren de netto-bestedingen goed voor een vergelijkbaar bedrag (404 miljoen euro).

Detailhandel

De detailhandel blijft de grootste adverteerdersbranche met een derde van de totale bestedingen. De branches transport, telecom en ICT, huis en tuin en medisch lieten de grootste stijging zien.

Screenforce meldt verder dat de kijktijd naar live en uitgestelde tv in het eerste halfjaar met 2,3 procent daalde tot 117 minuten per dag. De daling bleef volgens Screenforce beperkt door de sportevenementen.