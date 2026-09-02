Een nieuwe documentaire over de Amerikaanse versie van The Office, de komische kantoorserie met Steve Carell in de hoofdrol, gaat binnenkort in première bij Peacock. De Amerikaanse streamingdienst heeft de rechten verworven om de documentaire vanaf maandag 7 september uit te zenden, meldt Deadline.

Fan Level Midnight: Devoted to The Office, zoals de documentaire heet, bevat onder meer interviews met cast- en crewleden en archiefbeelden uit de tijd dat de serie tussen 2005 en 2013 werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. De zesdelige documentaire is geregisseerd door Shawn Cauthen.

De Amerikaanse versie van The Office was gebaseerd op de Britse variant die is bedacht door komieken Ricky Gervais en Stephen Merchant. Deze was tussen 2001 en 2003 op de BBC te zien.