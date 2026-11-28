AMSTERDAM (ANP) - Koopjesfestijn Black Friday heeft de winkelverkopen in Nederland ook dit jaar weer flink opgejaagd. Maar de betaalpiek is minder groot dan vorig jaar, constateert betalingsverwerker Adyen op basis van eigen cijfers.

Volgens Adyen werd er vrijdag 2 keer zoveel afgerekend als normaal bij winkelkassa's en webshops. Dat was vorig jaar nog 2,2 keer zoveel. Het aantal transacties nam met 46 procent toe, tegenover 52 procent vorig jaar.

Vooral online bleek de Black Friday-piek minder uitgesproken. Fysieke winkels lieten vrijwel dezelfde opleving zien als vorig jaar. In de winkelstraat lagen de verkopen volgens Adyen bijna de helft hoger dan normaal.

Elektronica kende in de cijfers van Adyen dit jaar de grootste stijging in betaalvolume, met een plus van 271 procent, gevolgd door sportartikelen en kleding. Speelgoed en digitale games bleven juist achter. Daar zag Adyen 14 procent minder transacties dan op een reguliere vrijdag.