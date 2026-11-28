Acteur William Shatner heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden aan regisseur John Carpenter, die eerder kritiek op hem uitte vanwege een ongemakkelijke ontmoeting tijdens een fanevenement. "Ik sta voorgoed in een kwaad daglicht omdat ik niet opkeek toen je me begroette. Ik weet niet waarom ik niet opkeek, maar ik heb je duidelijk niet gehoord", schrijft hij in een bericht op Instagram.

Carpenter vertelde onlangs in de podcast Dropping Names over de ontmoeting, die hij als minachtend had ervaren. De Amerikaanse filmmaker zei dat hij zich had voorgesteld, terwijl Shatner zonder van zijn smartphone weg te kijken alleen "graag gedaan" zei. Volgens hem hadden andere fans soortgelijke ervaringen meegemaakt. Shatner zou soms niet opkijken tijdens het zetten van handtekeningen.

"Ik zou naar je hebben gekeken, want je bent duidelijk een van de grootste filmregisseurs en ik bewonder je enorm, en ik zou het geweldig hebben gevonden om met je te praten", aldus Shatner. Ook roept hij Carpenter op om zich volgende keer opnieuw aan hem voor te stellen. "Ik zou het leuk vinden om je gedag te zeggen, en dit stuk stront zou je zijn bewondering toevertrouwen", laat hij verder weten.

Carpenter heeft vergevingsgezind op de excuses gereageerd en zegt de 95-jarige acteur nog een kans te geven. "Hoe dan ook, de volgende keer dat ik je op een conventie zie, zal ik mezelf graag opnieuw voorstellen, en dan kunnen we onze relatie echt beginnen", schrijft hij op Instagram. Ook verwijst hij naar Shatners beroemde personage in de Star Trek-franchise door te zeggen dat "zelfs kapitein Kirk" een tweede kans verdient.