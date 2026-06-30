Beurs Amsterdam begint met winst dankzij chipaandelen

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst aan de handelsdag begonnen. Wereldwijd maakten chipaandelen op de financiële markten weer een opmars, wat ook zijn weerslag had op chipfondsen ASML, Besi en ASMI in de AEX. Ook ebben zorgen over oplopende inflatie weg nu vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran niet voor grote problemen voor de scheepvaart lijken te hebben gezorgd.

De AEX-index steeg 0,8 procent tot 1074,26 punten, waarbij de chipfondsen tot 3,7 procent wonnen. De MidKap ging 0,4 procent omhoog tot 1070,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. De plussen op de Europese beurzen volgen op winsten op de beurzen in Seoul en Tokio, waar techaandelen ook weer in de gratie waren.

Olie werd opnieuw goedkoper. Ondanks onduidelijkheid over het vervolg van het vredesproces tussen de VS en Iran, staan de olieprijzen waarschijnlijk voor hun sterkste daling in een kwartaal sinds de coronacrisis. Kenners van zakenbank Morgan Stanley waarschuwen nu zelfs voor een mogelijk overaanbod.

Leenkosten

Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat bij de Europese Centrale Bank de argumenten voor een minder hevige renteverhoging terrein winnen door de sterke daling van de olieprijzen. Volgende maand gaan de leenkosten waarschijnlijk wel omhoog.

Uit Frankrijk kwamen inflatiecijfers die minder hevig waren dan verwacht. Het gemiddelde prijspeil steeg volgens een eerste raming 1,8 procent, terwijl economen in doorsnee op 2 procent rekenden.

Alfen

Bij de kleinere fondsen op het Damrak kwam Alfen met nieuws. De producent van laadpalen en systemen voor het elektriciteitsnet heeft Bart Meussen benoemd tot financieel interim-directeur. In de tussentijd zoekt het bedrijf verder naar een permanente opvolger voor Onno Krap, die na twee jaar vertrekt als financieel eindverantwoordelijke. Het aandeel won bijna 5 procent.

A.P. Møller-Maersk steeg 1,1 procent in Kopenhagen. Het scheepvaartconcern verhoogde zijn winstverwachting voor dit jaar, dankzij een sterke vraag naar vervoersdiensten in Azië en een sterke containermarkt.