100% NL onthult beeldje André Hazes in Madurodam

In Madurodam is dinsdagochtend een miniatuurversie van André Hazes onthuld. Dat werd bekendgemaakt in de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen op radiozender 100% NL. DJ Barry Paf was in Madurodam om het beeldje te onthullen.

Het beeldje werd onthuld op de dag dat de volkszanger 75 jaar zou zijn geworden. Hazes overleed in 2004 op 53-jarige leeftijd.

"André Hazes leeft op ons station nog altijd voort", zegt Hokstam. "Wij draaien zijn muziek dagelijks, dus we wilden hem op een bijzondere, eervolle manier eren op zijn 75e verjaardag."

Het is niet de eerste keer dat 100% NL een Nederlandse artiest een plekje geeft in Madurodam. In 2020 gebeurde dat ook met Ilse DeLange.