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Beurs Amsterdam krabbelt op, maar chipbedrijven zakken opnieuw

28 jul , 17:47Zakelijk
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ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs liet dinsdag een overtuigend herstel zien, waarbij meerdere aandelen opvallend grote uitslagen maakten. De chipbedrijven stonden opnieuw onder druk, onder meer door vrees voor groeiende concurrentie uit China.
Philips kreeg een koersverlies te verwerken van bijna 5 procent. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf werd ook iets positiever over de winstgevendheid dit jaar dankzij een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het gaat echter om een eenmalige meevaller en de omzetverwachting voor het hele jaar bleef onveranderd. Ook de orderinstroom viel volgens sommige marktkenners tegen.
Toch eindigde de AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op het Damrak, 1,1 procent hoger op 1092,50 punten. De hoofdindex verloor maandag nog 0,8 procent door zware koersverliezen van ASMI, Besi en ASML.
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