Beurswaarde Nvidia met honderden miljarden omhoog na cijfers

NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York na het openen van de boeken. Het aandeel werd zo'n 7 procent hoger gezet. Omdat de beurswaarde van Nvidia al boven de 5 biljoen dollar lag, betekent deze koersstijging dat er rond de 350 miljard dollar aan beurswaarde bij is gekomen.

Nvidia is momenteel het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook voor het huidige kwartaal en het volgende boekjaar rekent het bedrijf op een aanhoudende sterke groei dankzij de enorme investeringen van grote techbedrijven in datacenters voor AI-toepassingen.