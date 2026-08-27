Atlético Madrid wil niet onderhandelen met Barcelona over Álvarez

MADRID (ANP) - Atlético Madrid wil niet onderhandelen met FC Barcelona over een mogelijke transfer van Julián Álvarez. De raad van bestuur schaart zich achter het voornemen van de club om geen gesprekken met de Catalanen te voeren over een transfer.

De verklaring komt een dag nadat Barcelona-voorzitter Joan Laporta openlijk bekendmaakte dat de club Álvarez wil overnemen. Dat leidde bij de thuiswedstrijd van Atlético tegen Villarreal tot veel boegeroep tegen de Argentijn.

"Atlético Madrid staat open voor reguliere onderhandelingen op de transfermarkt als die worden uitgevoerd op een professionele, ethische en respectvolle wijze", meldt de raad op de website van Atlético. "We staan volledig achter het eerdere standpunt van de club dat Barcelona niet aan die voorwaarden heeft voldaan en dat er geen onderhandelingen zullen plaatsvinden. Er is dus 0 procent kans op een overgang."