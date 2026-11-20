TOKIO (ANP) - De beurzen in Azië werden vrijdag overspoeld door een verkoopgolf in de techsector. Vooral de aandelenmarkten in Japan, Zuid-Korea en Taiwan, waar veel grote tech- en chipbedrijven zijn genoteerd, werden hard getroffen. De koersval volgde op de langverwachte beursgang van het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic op donderdag. Beleggers hadden gehoopt dat een succesvolle beursintroductie van de maker van chatbot Claude zou leiden tot een herstel van het vertrouwen in de AI-sector.

Beleggers werden echter voorzichtig nadat de aanvankelijke koersstijging van Anthropic bij de recordbeursgang langzaam wegebde. De beursgang van het AI-bedrijf bleek onvoldoende om de zorgen over hoge waarderingen en de houdbaarheid van AI-investeringen weg te nemen. Daarnaast zorgen Amerikaanse beperkingen, die de toegang van China tot geavanceerde chips moeten inperken, voor extra druk.

De Nikkei in Tokio zakte bijna 5 procent en de Kospi in Seoul verloor ruim 5 procent. De beurs in Taiwan kelderde ruim 6 procent.