Gordon schrikt soms als hij oude foto's van zichzelf terugziet. De zanger en presentator, die de afgelopen tijd veel aandacht heeft besteed aan zijn gezondheid, staat daar vrijdagochtend bij stil op Instagram. "Wat kan een mens zichzelf aandoen", schrijft hij.

"Vaak zie je het niet zelf en is je omgeving ook verblind", aldus Gordon. Hij vertelt dat hij tegenwoordig goed voor zichzelf zorgt, onder meer door te sporten, voldoende te bewegen en op zijn voeding te letten.

Gordon zegt bovendien het gevoel te hebben dat hij eindelijk op de juiste plek in zijn leven is beland. "Ik heb het idee dat ik eindelijk ben waar ik moest zijn in mijn leven." De afgelopen weken reisde hij naar eigen zeggen de halve wereld over, maar Amsterdam blijft voor hem altijd thuis.

In zijn boek Je kan het echt zelf vertelt Gordon over zijn persoonlijke strijd en de veranderingen die hij heeft doorgemaakt. Hij hoopt daarmee anderen te laten zien dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen.