NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geëindigd, na recordstanden een dag eerder. Nervositeit over de nog altijd hoge energieprijzen kreeg de overhand. De vrees is dat dure brandstoffen de inflatie stuwen, wat ook tot hogere rentes leidt. Beleggers keken daarom ook met veel interesse naar de publicatie van de notulen van de recentste rentevergadering van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex ging 0,7 procent lager de handel uit op een stand van 51.179,87 punten. De S&P 500 verloor 0,2 procent tot 7801,77 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq verloor ook 0,2 procent tot 27.538,69 punten.

Uit het verslag van de rentevergadering van de Fed in september werd duidelijk dat alle beleidsmakers bij de Amerikaanse centrale bank de eerste renteverhoging sinds 2023 steunden. Een aantal Fed-bestuurders vond ook dat verdere renteverhogingen noodzakelijk waren, omdat ze zorgen hadden over de blijvend hoge inflatie.