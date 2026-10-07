LANDGRAAF (ANP) - De gemeente Landgraaf gaat maximaal driehonderd asielzoekers tijdelijk opvangen op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks het festival Pinkpop plaatsvindt. Volgens de Limburgse gemeente kwam het verzoek om het terrein te gebruiken voor tijdelijke noodopvang van de minister van Asiel en Migratie. "Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichting vanuit de Spreidingswet."

Landgraaf ving op het festivalterrein al eerder asielzoekers op. De gemeente zegt dat de opvang in 2023 veilig verliep en de ervaringen positief waren. "Mede daarom heeft de gemeente vertrouwen dat ook deze opvangperiode op een veilige en verantwoorde manier zal plaatsvinden." Daarom vroeg de minister specifiek om deze locatie.

Festivals en andere activiteiten kunnen in de zomermaanden gewoon doorgaan. Asielzoekers worden op het terrein opgevangen van komende november tot mei, en daarna weer van september tot mei 2028.