Beurzen in New York sluiten licht hoger na rentepauze Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine winsten de handel uitgegaan, na de beslissing van de Federal Reserve om de rente in de aanloop naar de midterms onveranderd te houden. De Amerikaanse centrale bank beloofde de inflatie omlaag te krijgen en de komende tijd informatie te vergaren over het beste beleid daarvoor. Techbedrijf Oracle maakte beleggers enthousiast met zijn strategie-update.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 52.475, punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent tot 7743,98 punten en techbeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent tot 26.549,85 punten.

De financiële markten lijken nu geen duidelijk idee te hebben over de stap die de Fed zal zetten in december. Bij de vorige rentevergadering, in september, ging de rente voor het eerst in ruim drie jaar omhoog.