Trainer Kompany van Bayern München heeft ziekenhuis verlaten

MÜNCHEN (ANP) - Trainer Vincent Kompany van Bayern München heeft het ziekenhuis verlaten. Dat bevestigde technisch directeur Max Eberl van de recordkampioen vlak voor het bekerduel met 1. FC Magdeburg.

Kompany werd afgelopen vrijdag onwel op de training en had al eerder last van een virusinfectie. Volgens Eberl is duidelijk waar de problemen van de Belgische coach vandaan komen. "Zijn hersenvlies was geïrriteerd", zei hij bij de Duitse televisiezender ARD. "Ik weet zeker dat hij snel weer bij ons op de bank zit."