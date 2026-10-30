Beurzen Japan en Zuid-Korea zakken door verliezen in chipsector

SEOUL/TOKIO (ANP) - De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn vrijdag hard omlaaggegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop na tegenvallende resultaten van chipfabrikant Intel en tech- en webwinkelconcern Amazon. Donderdag zorgden teleurstellende kwartaalcijfers van Google-moederbedrijf Alphabet al voor koersdruk onder de AI-gerelateerde aandelen.

De tegenvallende kwartaalberichten hebben de twijfels over de AI-hype verder aangewakkerd. Beleggers vragen zich af of de enorme investeringen in AI wel snel genoeg rendement kunnen opleveren om de hoge koerswaarderingen van deze bedrijven te rechtvaardigen.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt ruim 2 procent lager. Japanse bedrijven als Advantest en Tokyo Electron zakten rond de 6 procent. De Kospi in Seoul verloor bijna 5 procent. Samsung ging verder omlaag en daalde ruim 4 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker zakte een dag eerder ook al ruim 4 procent na tegenvallende resultaten.