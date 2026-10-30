Ian McKellen prijst overleden vriend Patrick Stewart

Ian McKellen heeft lovende woorden gedeeld over zijn overleden vriend en collega-acteur Patrick Stewart. De twee kenden elkaar al decennia en speelden ook samen in diverse films. Stewart overleed woensdag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

"Patrick werd bovenal gekenmerkt door het feit dat hij geboren en getogen was in Yorkshire, het trotse graafschap in het noorden van Engeland waar hij tot het einde toe van hield", begint de 87-jarige McKellen zijn verhaal op Instagram. "Dat kon je horen in zijn accent en in de strenge eerlijkheid waarmee hij je vertelde wat hij vond en voelde."

Volgens McKellen willen mensen uit Yorkshire doorgaans "niets weten van halve waarheden of het ontwijken van belangrijke kwesties" en was Stewart precies zo iemand. "Hij droeg zijn hart op de tong, wat hem een man maakte om op te vertrouwen, te bewonderen en in mijn geval van te houden."

Risico

McKellen deelt daarbij een anekdote over hoe Stewart hem jaren geleden vertelde over het aanbod dat hij had gekregen om de hoofdrol in Star Trek te gaan spelen. "Maar Patrick, denk aan je toneelcarrière in het Verenigd Koninkrijk", zei McKellen daarop. "Wil je echt het risico lopen om jarenlang in Hollywood te blijven dwalen?"

"Hij nam het risico, en gelukkig voor ons allemaal deed hij dat", vervolgt de 87-jarige acteur. "Niet alleen voor zijn trouwe Trekkies, maar ook voor het film- en theaterpubliek, dat vol bewondering toekeek hoe hij zijn internationale bekendheid gebruikte om te schitteren in een reeks bioscoophits (waaronder natuurlijk 'X-Men') en in grote klassieke toneelstukken van Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter en Beckett in Stratford-upon-Avon, in het Londense West End en op Broadway."

Hoewel Amerika zijn tweede thuis werd en de plek waar hij ook zijn derde vrouw Sunny ontmoette, bleef Stewart zijn afkomst volgens McKellen nooit verloochenen. "De prestatie waarop de meest gerespecteerde en geliefde acteur van zijn generatie aan beide zijden van de Atlantische Oceaan het meest trots was, was zijn benoeming tot rector van de Universiteit van Huddersfield in Yorkshire. Zijn laatste optreden in Avengers: Doomsday moet nog plaatsvinden", besluit McKellen over de film die op 16 december verschijnt.