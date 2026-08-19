Bijna 5 procent meer hypotheken afgesloten in het eerste halfjaar

APELDOORN (ANP) - In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 4,6 procent meer hypotheken afgesloten dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Kadaster. Van januari tot en met juni zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten, tegenover ruim 207.000 een jaar eerder.

De totale waarde van alle hypotheken was 84,8 miljard euro. Dat is zo'n 8 procent hoger dan in de eerste zes maanden van 2025, maar minder dan het record van 95,2 miljard in de tweede helft van vorig jaar.

De meeste hypotheken worden gebruikt om een woning te kopen. Gemiddeld was de hypotheeksom voor een woning in het afgelopen halfjaar ruim 517.000 euro, zo'n 5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Kadaster hangt deze stijging samen met de gemiddelde woningprijs, die eveneens minder snel steeg.

Het Kadaster ziet ook dat steeds meer starters op de huizenmarkt een aansluitende starterslening afsluiten bij hun eerste woninghypotheek. Daarbij overbrugt een extra lening het verschil tussen de prijs van de koopwoning en het maximale leenbedrag voor starters. In de eerste zes maanden van 2026 sloot ruim 8 procent van de startende leners zo'n extra lening af. Een jaar eerder was dat nog ruim 6 procent. Deze lening had een gemiddelde waarde van zo'n 37.000 euro.

Koopwoningen worden volgens het Kadaster voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. In het eerste halfjaar van dit jaar werden woningen voor 87 procent met een hypotheeklening betaald, tegenover 92 procent in de eerste helft van 2019. Het Kadaster stelt dat hoe duurder een woning is, hoe meer eigen geld eraan wordt besteed. Zo werden woningen met een prijs boven de 1 miljoen euro bijvoorbeeld voor net geen 70 procent met een hypotheek bekostigd.