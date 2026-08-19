NEC-trainer Schreuder vond Bodø/Glimt nog beter dan verwacht

NIJMEGEN (ANP) - Trainer Dick Schreuder van NEC vond het Noorse FK Bodø/Glimt nog beter dan verwacht. "Als je ze echt live ziet dan zijn ze nog veel beter. Ze kunnen goed verdedigen. Ze kunnen goed counteren. Ze durven te voetballen. Toch is het jammer dat we zo makkelijk goals weg hebben gegeven", zei Schreuder na afloop van de heenwedstrijd van NEC in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren in De Goffert met 3-1 van FK Bodø/Glimt. De return is dinsdag in Noorwegen.

Volgens Schreuder heeft zijn ploeg geleerd dat foutjes op dit niveau worden afgestraft. "Veel spelers hebben niet eerder op dit niveau gespeeld. Ik ben tevreden over ze", stelde Schreuder. "Het is knap wat ze hebben gedaan, maar het blijft zonde. Het gaat er vooral om hoe we de doelpunten weg hebben gegeven. Het is al met al teleurstellend. Want we hebben zelf ook wel een aantal kansen gehad. We moeten het volgende week echter beter doen. Ik blijf altijd hoopvol."