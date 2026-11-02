LONDEN (ANP) - Binance-gebruikers hebben inmiddels miljarden dollars onttrokken aan hun accounts op de cryptobeurs, die vorige week het slachtoffer werd van een aanval waarbij 6,3 miljard dollar is buitgemaakt.

Volgens de Financial Times hadden gebruikers van Binance maandagochtend 4,9 miljard dollar opgenomen. Dat is bijna 3 procent van de waarde van de activa die de dag voor de hack op de beurs stond, meldt de zakenkrant op basis van cijfers van dataplatform DefiLlama. Het bedrag liep daarmee verder op, nadat Reuters eerder al meldde dat ruim 3 miljard was opgenomen.

Binance heeft zondag in stappen de opnames weer hervat, nadat transacties op het cryptoplatform werden stilgelegd toen de hack bekend was geworden. Het bedrijf heeft gezegd dat het gedupeerden gaat vergoeden. Bijna het volledige schadebedrag is al bij elkaar verzameld dankzij de eigen bedrijfskas en verzekeringsfonden, stelde Binance eerder.

Het gaat om de grootste cryptoroof ooit, waar volgens de Amerikaanse FBI vermoedelijk Noord-Koreaanse hackers achter zitten.