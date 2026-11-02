De Duitse rockband Scorpions treedt komend jaar op in Nederland. Dat maakt concertorganisator MOJO maandag bekend. De mannen geven op 20 juni een optreden in Rotterdam Ahoy.

Het concert maakt onderdeel uit van hun wereldtournee Love, Peace & Rock'n'Roll. De rockband geeft komend jaar bijna veertig optredens in Noord- en Latijns-Amerika en Europa. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.

Scorpions is met meer dan 120 miljoen verkochte albums de meest succesvolle rockband uit Duitsland. De band, bekend van nummers als Wind of Change en Rock You Like a Hurricane, werd in 1965 opgericht door Rudolf Schenker.