ZWIJNDRECHT (ANP) - Binnenvaartschippers in Nederland merken de gevolgen van een lage waterstand. Ze moeten soms langer wachten bij sluizen omdat die minder vaak schepen doorlaten om water te besparen. Verder kunnen binnenvaartschepen minder vervoeren omdat rivieren ondieper zijn vanwege de lage waterstand, vertelt een woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Ondanks de lagere waterstand wordt er momenteel volop gevaren door de binnenvaart, stelt de woordvoerder. Volgens hem zijn bedrijven bezig met het aanleggen van voorraden voor het geval dat de waterstand verder zakt en voor problemen in de levering zorgt.

Rijkswaterstaat meldde vrijdag dat schippers op bepaalde plekken rekening moeten houden met een langere wachttijd. De afgelopen weken is er beperkt neerslag gevallen in Nederland en in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas, legt de vaarwegbeheerder de lagere waterstand uit.