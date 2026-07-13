Rapper Jay-Z heeft zijn excuses aangeboden nadat zijn optreden in het Yankee Stadium in New York zondagnacht ruim drie uur later dan gepland van start was gegaan. Dat meldt The Hollywood Reporter. De 56-jarige artiest zei dat hij wilde voorkomen dat bezoekers omver werden gelopen nadat mensen zonder kaartje het stadion probeerden binnen te komen.

Volgens Jay-Z ontstond de vertraging omdat hij er zeker van wilde zijn dat alle bezoekers veilig waren. "Ze hebben de deuren gesloten voor jullie veiligheid en die van iedereen buiten. Er stonden 10.000 mensen buiten. Ik wilde de muziek niet starten en riskeren dat mensen werden omvergelopen", sprak hij het publiek toe.

Tijdens het optreden, dat uiteindelijk pas na middernacht begon, werden bezoekers echter verrast met gastoptredens van onder anderen Rihanna. De zangeres stond daarmee na jaren weer op het podium. Het duo bracht samen de hit Run This Town ten gehore, waarna Rihanna ook een deel van Bitch Better Have My Money zong. Daarnaast werd de rapper op het podium ook vergezeld door Teyana Taylor, Usher, Pharrell Williams en zijn vrouw Beyoncé.

Het concert in de geboortestad van Jay-Z was de laatste van drie shows in New York. De concertreeks Extra Innings staat in het teken van het dertigjarig jubileum van zijn debuutalbum Reasonable Doubt en het 25-jarig bestaan van The Blueprint.