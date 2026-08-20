Bitcoin voor het eerst in ruim twee maanden voorbij 70.000 dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Bitcoin is voor het eerst in ruim twee maanden meer waard dan 70.000 dollar. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector.

Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5 procent in waarde tot boven de 72.000 dollar, het hoogste niveau sinds begin juni. Ook andere cryptomunten gingen omhoog. Ze stegen mee met risicovolle beleggingen nadat Washington met plannen kwam om meer langer lopende Amerikaanse staatsleningen terug te kopen.

De positieve stemming keerde woensdag al terug op de cryptomarkt door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Dit wakkerde het optimisme aan dat de zogeheten Clarity Act er binnenkort toch gaat komen. Die wet voor de regulering van de cryptomarkt werd onlangs op het laatste moment toch niet in stemming gebracht in de Senaat.