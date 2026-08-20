FC Twente tegen Qarabağ FK met dezelfde spelers als tegen PEC

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Qarabağ FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. De Enschedeërs wonnen toen met 3-1.

Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstall opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Pröpper leidt de defensie. Wout Weghorst is de spits van FC Twente.

De 20-jarige Noorse jeugdinternational Filip Thorvaldsen, die vorige week een contract voor vijf seizoenen bij FC Twente ondertekende, zit op de reservebank.

De aftrap in Enschede is om 20.00 uur. De tweede wedstrijd volgt over een week. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.