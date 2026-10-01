Bloomberg: Anthropic mikt op beursgang voor Thanksgiving

SAN FRANCISCO (ANP) - AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld.

De handel zou nog voor Thanksgiving, op donderdag 26 november, kunnen beginnen, zeiden de bronnen. Het debuut wordt in elk geval verwacht voor het einde van het jaar, aldus Bloomberg.

OpenAI, een belangrijke rivaal van Anthropic, heeft ook plannen om naar de beurs te gaan. Maar deze maand gaf het bedrijf aan dat deze stap dit jaar niet meer gezet zal worden, omdat OpenAI bezig is met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. Dat maakt het een "ongelukkig moment" voor een beursgang, volgens topman Sam Altman.

Beide bedrijven staan in het middelpunt van toenemende kritiek over de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Anthropic waarschuwde in zijn prospectus dat AI "catastrofale en existentiële risico's voor de mensheid" met zich meebrengt, meldden verschillende media die het beursgangdocument hadden ingezien.