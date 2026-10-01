LONDEN (ANP/RTR) - Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham "gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld". Dat heeft een woordvoerder van de premier donderdag gezegd, nadat de premier een dag eerder nog zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen.

Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18. Welke straf de club krijgt, is nog niet bekend. City kondigde al aan beroep aan te tekenen.

Burnham, voormalig burgemeester van Manchester, had woensdag tegen de BBC gezegd dat de clubeigenaren uit Abu Dhabi een zeer belangrijke partner zijn geweest in het bouwen van het moderne Manchester. Een woordvoerder van de premier meldde een dag later dat de premier ook duidelijk had gemaakt dat het proces doorgaat en onafhankelijk is en dat er geen sprake van kan zijn dat iemand boven de regels staat.