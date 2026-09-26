Bloomberg: Cruz zegt dat Witte Huis export diesel niet verbiedt

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering-Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden die op de hoogte zijn van het gesprek.

De boodschap van Cruz komt op een moment dat de Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. Nieuwssite Politico meldde eerder deze week dat de Amerikaanse regering werkt aan een tijdelijk exportverbod op diesel.

Enkele van Trumps belangrijkste adviseurs waarschuwen al maanden dat exportbeperkingen voor diesel uiteindelijk meer kwaad dan goed zullen doen. Cruz gaf aan dat hij toezeggingen had gekregen van het Witte Huis, niet specifiek van de president. Hij gaf geen verdere details over wie een exportverbod had uitgesloten, aldus de ingewijden tegen Bloomberg.