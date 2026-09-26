Schilderij Lieuwe van Gogh beschadigd bij mislukte roof

Een schilderij van Lieuwe van Gogh is donderdag onherstelbaar beschadigd geraakt toen een man het probeerde te ontvreemden. Dat gebeurde tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam.

Volgens Van Goghs manager is op camerabeelden te zien dat de dader eerst poseert voor het schilderij en niet veel later het doek van de muur haalt. Hij verstopte het vervolgens achter een barretje, met de bedoeling het later ongezien mee te kunnen nemen. Dankzij optreden van de clubmanager en bewaking kon de man worden gepakt.

Het doek Easy Peasy Rhino had een waarde van 7500 euro. De schade wordt op de dader verhaald. De expositie is nog tot half november te zien.