Bloomberg: G7 akkoord over minder mineralenimport uit China

EVIAN (ANP) - De landen van de G7 hebben afspraken gemaakt om hun afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen af te bouwen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou de bedoeling zijn dat na 2030 geen enkel lid van de rijkelandengroep meer dan 60 procent van zijn kritieke mineralen uit slechts een land haalt. Kritieke mineralen zijn bijvoorbeeld gallium voor chips en zeldzame aardmetalen voor windturbines.

De nadelen van de wereldwijde afhankelijkheid van China voor kritieke mineralen werden vorig jaar duidelijk. Het land levert wereldwijd het leeuwendeel van die grondstoffen, maar voerde vorig jaar als zet in de handelsoorlog met de Verenigde Staten exportcontroles in. Omdat veel hightechproducten deze kritieke mineralen bevatten, dreigden productielijnen stil te vallen.

Een ingewijde zegt tegen Bloomberg dat de G7-landen ook hebben afgesproken samen te werken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. Daarnaast zouden er plannen zijn om bepaalde bedrijven bindende quota op te leggen, wat mogelijk is bedoeld om defensiebedrijven minder afhankelijk te maken van China.