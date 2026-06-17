Koning en keizer vertrekken onder luid applaus naar Delft

Koning Willem-Alexander en de Japanse keizer Naruhito zijn woensdagmiddag onder luid applaus van omstanders vertrokken naar Delft, waar een bezoek aan kennisinstituut Deltares plaatsvindt. Enkele honderden mensen hadden zich verzameld bij het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam, waar even daarvoor de dienstauto van de koning en de nodige volgauto's waren komen aanrijden.

Voordat de koning en zijn Japanse eregast naar buiten kwamen, werd de blauwe loper voor het paleis nog even gestofzuigd, zag een ANP-verslaggever. Belangstellenden hoefden daarna niet lang meer te wachten tot Willem-Alexander en Naruhito de Dam betraden en kort naar het publiek zwaaiden. De staatshoofden worden later op de middag verwacht bij Deltares, waar onder meer wordt gesproken over kennisuitwisseling van de Nederlandse watersector met Japanse overheden en kennisinstituten.

Eerder op de dag vond op de Dam in Amsterdam een officiële welkomstceremonie plaats, waarbij het Japanse keizerspaar werd begeleid door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook legden Naruhito en zijn vrouw Masako een krans bij het Nationaal Monument. De eerste dag van het staatsbezoek wordt woensdagavond afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.