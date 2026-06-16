Bloomberg: grootste stijging vermogen rijkste 500 ooit op één dag

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De allerrijkste mensen ter wereld profiteerden maandag van het optimisme op de aandelenmarkten. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen hadden de vijfhonderd rijkste personen op aarde hun vermogen met 336 miljard dollar zien groeien. Dat is volgens de Bloomberg Billionaires Index de grootste stijging ooit op één dag.

Hun gezamenlijke nettowaarde kwam uit op een recordbedrag van 13,3 biljoen dollar, dat is 13.300 miljard dollar.

De aandelenmarkten waren maandag hoopvol gestemd, na het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. De Dow-Jonesindex steeg hierdoor naar recordhoogte en de brede S&P 500-index en techbeurs Nasdaq noteerden ook flinke plussen.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, was de grootste drijver achter de vermogensstijging, doordat particuliere beleggers massaal aandelen kochten. Het aandeel sloot bijna 20 procent hoger. Musk, de eerste biljonair ter wereld, bouwde zijn voorsprong op de rest verder uit.