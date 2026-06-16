Ingelaste uitzending op NPO 2 na overlijden Wim T. Schippers

Op NPO 2 wordt dinsdagavond het VPRO-programma 80 jaar, reeds - op de T bij Wim Schippers uitgezonden, naar aanleiding van het overlijden van de kunstenaar, programmamaker en stemacteur.

80 jaar, reeds - op de T bij Wim Schippers is een ode aan Schippers door schrijver en programmamaker Ronald Snijders. In het programma leidt Snijders de kijker door een overzicht van het werk van Schippers. De documentaire wordt na Nieuwsuur uitgezonden op NPO 2.

Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. Hij werkte jarenlang bij de VPRO aan verschillende televisieprogramma's, waaronder Hoepla. Ook was hij bekend als stemacteur voor de personages Ernie en Kermit de Kikker.