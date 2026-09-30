Bloomberg: mededingingsautoriteit VS onderzoekt AI-bedrijven

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Amerikaanse mededingingsautoriteit zou onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken.

Volgens de bron gaat de toezichthouder informatie bij de AI-bedrijven opvragen, om daarna te kijken of ze zich aan wetten voor de bescherming van consumenten houden. Die verzoeken worden in de komende weken uitgestuurd.

OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt. Onder meer AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid werden slachtoffer van hacks.

De AI-bedrijven roepen zelf ook op tot voorzichtigheid rond de ontwikkeling van AI. Zo zag OpenAI onlangs af van de lancering van het nieuwste AI-model vanwege veiligheid. Anthropic noemde AI een catastrofaal en existentieel risico voor de mensheid.