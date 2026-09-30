Brussel presenteert volgende week herziening voor EU-uitbreiding

TIRANA (ANP) - De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op een persconferentie in Albanië, waar ze een tour langs de Westelijke Balkanlanden aftrapt.

Via de herziening moeten EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn in het toetredingsproces, zoals Albanië, een duidelijke routekaart krijgen over het vervolg van hun toetreding. "We vertalen de weg naar het lidmaatschap in concrete stappen, zodat duidelijk wordt wat er nog moet gebeuren, tegen welke termijn, en welke vooruitgang er moet worden geboekt", aldus Von der Leyen.

Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd op de weg naar het lidmaatschap, benadrukt Von der Leyen. Maar dat moet niet betekenen dat het "traag" moet gaan, zei ze. "Dat is erg belangrijk, zeker in de huidige geopolitieke realiteit."