Bloomberg: Mercedes wil in VS soepelere wet tegen Chinese auto's

STUTTGART (ANP) - Mercedes-Benz wil dat de Verenigde Staten een aankomende wet versoepelen die de verkoop van Chinese auto's in het land bemoeilijkt. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Mercedes wordt geraakt door deze wet, omdat het Duitse autoconcern deels Chinees eigendom is.

Het wetsvoorstel zou de verkoop van autofabrikanten die voor meer dan 15 procent in Chinese handen zijn verbieden. Mercedes is voor bijna 20 procent in Chinees bezit en zou erop aandringen dat de drempel in de wet naar 25 procent wordt verhoogd.

Amerikaanse politici zouden ook nadenken over andere mogelijkheden dan een percentage aan het verbod te hangen. Daarbij wordt gedacht aan een kwalitatieve toets die moet aantonen hoe groot het nationale veiligheidsrisico is. Volgens de ingewijden is ook deze optie gunstiger voor Mercedes.

Importheffingen

De VS proberen al enige tijd de binnenlandse markt te beschermen door bijvoorbeeld importheffingen en goedkope Chinese elektrische auto's te weren van de markt.

Als het zover zou komen dat het Mercedes wordt bemoeilijkt om Noord-Amerika auto's te verkopen, zou dat een nieuwe klap zijn. Het bedrijf liet het afgelopen jaar juist verbeterde verkoopcijfers zien in de Noord-Amerikaanse markt, ondanks de importheffingen. Tegelijkertijd heeft Mercedes het in andere markten zwaar. Zo heeft het onder meer last van concurrentie van Chinese merken en een dalende vraag vanuit China.

Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteerden eerder deze maand al tegen geplande bezuinigingen bij de Duitse autofabrikant, waarbij personeel onder meer langer moet werken tegen hetzelfde salaris. Ook is een eenmalige bonus voor personeel van Mercedes-Benz uitgesteld en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst, zo werd vorige maand bekend.