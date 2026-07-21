Swiss grijpt in na vermoedens van dronkenschap bij twee piloten

GENÈVE (ANP/DPA) - Twee piloten die vermoedelijk dronken waren, zijn eerder dit jaar vlak voor een vlucht vanuit Genève uit dienst gehaald. Dat maakte luchtvaartmaatschappij Swiss dinsdag bekend.

Volgens de Zwitserse maatschappij sloegen bemanningsleden enkele uren voor de vlucht in mei alarm en brachten zij hun leidinggevenden op de hoogte van de kwestie. Volgens Swiss werden de twee piloten al in hun hotel uit dienst genomen, nog voordat zij naar de luchthaven zouden vertrekken. Zij werden vervangen door andere piloten.

"De twee piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen en het onderzoek loopt nog", aldus Swiss. "Overtredingen van onze veiligheidsprincipes nemen wij zeer serieus. Die kunnen arbeidsrechtelijke gevolgen hebben."

Vanwege privacyredenen is de nationaliteit van de piloten niet bekendgemaakt. Ook over de bestemming van de vlucht wil Swiss niets kwijt.